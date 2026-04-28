Durante una giornata nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha avuto un malore che l’ha portata a vomitare, suscitando preoccupazione tra gli altri coinquilini. Alcuni di loro hanno pensato che la mela mangiata fosse avvelenata, rafforzando il clima di tensione tra i partecipanti. L’episodio ha generato paura e ha coinvolto anche gli altri concorrenti, che si sono mostrati spaventati dalla situazione.

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip, dove l’ingresso di Valeria Marini ha subito acceso dinamiche forti, culminate in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Tra litigi, stress e un improvviso malessere, la situazione è rapidamente degenerata, trasformando una giornata già movimentata in un vero caso all’interno del reality. Valeria Marini sta male: il mela-gate sconvolge la casa del GF Vip. Dopo appena un giorno nella casa, Valeria Marini ha accusato un forte mal di stomaco accompagnato da nausea, confessando ai coinquilini: « Non sto bene, non so cosa mi abbia dato fastidio. Non so proprio cosa mi stia prendendo ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Panico al GF VIP, Valeria Marina vomita, coinquilini spaventati: la mela è “avvelenata”, a rischio tutti i concorrenti

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