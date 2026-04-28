Nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha accusato un malore poco dopo essere entrata. La showgirl si è sentita improvvisamente male e ha vomitato nel giardino davanti agli altri concorrenti. La produzione ha assistito alla scena, mentre i presenti si sono mostrati preoccupati per le sue condizioni. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause del malore.

Momenti di forte preoccupazione nella casa del Grande Fratello Vip: Valeria Marini si è sentita male a poche ore dal suo ingresso nel reality, arrivando a vomitare in giardino davanti agli altri concorrenti. L’episodio è avvenuto in modo improvviso mentre la showgirl si trovava insieme ad altri inquilini, tra cui Raimondo Todaro e Marco Berry. Secondo quanto raccontato dai presenti, Valeria Marini ha iniziato ad accusare un malessere generale mentre era in compagnia degli altri concorrenti. Su consiglio dei coinquilini, ha provato a raggiungere il bagno. Durante il tragitto, però, la situazione è peggiorata rapidamente: ha iniziato a tossire, non è riuscita a trattenersi e ha vomitato in giardino, lontano dalle telecamere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Valeria Marini si sente male al Grande Fratello Vip: vomita in giardino poco dopo l’ingresso

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