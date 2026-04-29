Valentina Barbieri ha raccontato di aver trascorso 13 giorni in ospedale a causa di anemia e stress, periodo durante il quale ha pianto spesso. Attualmente partecipa al GialappaShow su Tv8 e a LOL 6 su Prime, e ha spiegato che le sue parodie funzionano perché vengono fatte con rispetto. In passato ha studiato con impegno, e questa esperienza ha influenzato il suo modo di approcciarsi al lavoro e alla vita.

Era emotiva anche da bambina? «Sono stata una bambina abbastanza emotiva, è vero. Nata e cresciuta a Roma, figlia unica». Una volta Virginia Raffaele mi ha detto che i figli unici hanno dentro di sé una malinconia particolare: è d'accordo? «Penso di sì, perché è un discorso che ha a che fare con la condivisione. Trovarsi da sola nella tua cameretta a fare i conti con la tua interiorità non è mai facile, ma si impara». Cosa la aiutava a stemperare questo senso di solitudine? «Più che giocare, da bambina mi piaceva tantissimo guardare i film della Disney: mi immergevo dentro quelle storie come se fossero il mio rifugio». In cosa si rifugiava? «In mondi e in vite lontanissime dalla mia».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentina Barbieri: «Le mie parodie al GialappaShow funzionano perché sono fatte con rispetto. Sono stata 13 giorni in ospedale per anemia e stress: piangevo sempre, ma lì ho imparato ad apprezzare le piccole cose»

Valentina Barbieri torna al GialappaShow 2026: intervista

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