‘Le cose le ho fatte bene sono vittima’ parla cardiochirurgo del Monaldi

Un cardiochirurgo del Monaldi afferma di aver eseguito correttamente le procedure e si considera vittima di un procedimento. Durante un'intervista, ha dichiarato di aver agito nel modo giusto e di essere stato coinvolto ingiustamente. La sua posizione si basa sulla convinzione di aver rispettato tutte le norme durante il suo operato. La sua testimonianza si concentra sulla percezione di essere stato danneggiato ingiustamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”. Intervistato dalla trasmissione ‘Lo stato delle cose’ su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, si difende così Guido Oppido, il cardiochirurgo dell’ ospedale Monaldi di Napoli, indagato per omicidio colposo per la morte del piccolo Domenico. “ Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila bambini ne ho operati io. Tutto questo lo sto passando – ha aggiunto – perchè ho provato ad aiutare i figli degli altri.” Interpellato sul fatto che abbia tolto il cuore a Domenico prima di accertarsi delle condizioni del nuovo cuore ha risposto: “ Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Monaldi, lo sfogo di Oppido: «Ho salvato 3000 bimbi, anche io sono la vittima»Non ci sta a passare per il principale responsabile della morte del piccolo Domenico Caliendo.

