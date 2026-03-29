Valentina Barbieri è tornata a partecipare al GialappaShow, trasmesso ogni lunedì alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW, a partire dal 30 marzo. Durante l’intervista, ha dichiarato di aver incontrato medici che sono stati determinanti nel suo percorso di recupero e ha aggiunto di essere più cauta nel realizzare le sue parodie.

Valentina Barbieri torna al GialappaShow in onda dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone ci sono Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una nuova edizione del programma. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Valentina Barbieri, ecco cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni. Intervista a Valentina Barbieri – GialappaShow 2026. Valentina, hai raccontato di un momento in cui hai dovuto fermarti per un problema legato al tuo corpo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Valentina Barbieri torna al GialappaShow: “Per fortuna adesso va tutto bene. Ho incontrato dei medici che sono stati fondamentali per me. Cerco sempre di essere cauta quando faccio una parodia” – Intervista

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