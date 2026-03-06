Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale | La Puglia con la Calabria e la Campania è la regione che ha dato la risposta più entusiasta

Il ministro dell’istruzione ha visitato Poggiardo, dove ha lodato i risultati di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e ha evidenziato l’entusiasmo mostrato dalla regione Puglia, insieme a Calabria e Campania, in occasione dell’apertura dei nuovi istituti tecnici statali. Durante l’incontro, ha sottolineato l’impegno delle scuole e dei territori coinvolti nel progetto.