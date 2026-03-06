Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale | La Puglia con la Calabria e la Campania è la regione che ha dato la risposta più entusiasta
Il ministro dell’istruzione ha visitato Poggiardo, dove ha lodato i risultati di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e ha evidenziato l’entusiasmo mostrato dalla regione Puglia, insieme a Calabria e Campania, in occasione dell’apertura dei nuovi istituti tecnici statali. Durante l’incontro, ha sottolineato l’impegno delle scuole e dei territori coinvolti nel progetto.
Leggi anche: In Regione 16mila iscritti ai percorsi di formazione professionale: "Antidoto contro la dispersione scolastica"
Valditara stanzia più di 30 milioni contro la dispersione scolastica: “Vicinanza alle scuole nelle aree fragili”“Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha affermato il ministro Valditara – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione...
