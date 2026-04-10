Dispersione scolastica Valditara | Il Sud corre recupero storico Campania sotto il 10% e Calabria al 6,5%

Negli ultimi anni sono stati registrati segnali di miglioramento nelle percentuali di dispersione scolastica nel Mezzogiorno, con alcune regioni che hanno raggiunto tassi inferiori al 10 per cento. La regione più virtuosa ha ridotto significativamente il proprio livello di abbandono scolastico, attestandosi al 6,5 per cento, mentre altre aree stanno facendo progressi rapidi. Questi dati indicano un recupero rispetto alle percentuali storiche e una diminuzione del divario tra Nord e Sud.