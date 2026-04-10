Dispersione scolastica Valditara | Il Sud corre recupero storico Campania sotto il 10% e Calabria al 6,5%
Negli ultimi anni sono stati registrati segnali di miglioramento nelle percentuali di dispersione scolastica nel Mezzogiorno, con alcune regioni che hanno raggiunto tassi inferiori al 10 per cento. La regione più virtuosa ha ridotto significativamente il proprio livello di abbandono scolastico, attestandosi al 6,5 per cento, mentre altre aree stanno facendo progressi rapidi. Questi dati indicano un recupero rispetto alle percentuali storiche e una diminuzione del divario tra Nord e Sud.
Il divario tra Nord e Sud nell'abbandono scolastico si assottiglia a ritmi senza precedenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La dirigente dell’istituto ha chiarito: "L’istituto ha operato secondo quanto previsto dal Decreto Caivano e dal protocollo d’intesa tra Tribunale e Ufficio scolastico regionale, finalizzati a contrastare la dispersione scolastica", aggiungendo che "la scuola non ha r - facebook.com facebook