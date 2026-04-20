Laboratorio mobile 4.0 a Parma | il ministro Valditara inaugura il nuovo pullman didattico per la meccatronica finanziato con i fondi del PNRR

A Parma è stato inaugurato un nuovo laboratorio mobile 4.0 dedicato alla meccatronica, grazie a un finanziamento proveniente dai fondi del PNRR. Il progetto, presentato dalla Provincia, prevede l’utilizzo di un pullman didattico che permette agli studenti di avvicinarsi alle tecnologie più avanzate. L’evento ha visto la partecipazione del ministro dell’istruzione, che ha preso parte alla cerimonia di apertura.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, la Provincia di Parma ha tenuto a battesimo un progetto educativo davvero particolare. Parliamo di un pullman trasformabile in aula didattica, equipaggiato con ventidue posti a sedere completamente modulabili in base alle esigenze della lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Laboratorio Mobile 4.0, inaugurato a Palazzo Giordani alla presenza del ministro ValditaraUno spazio tecnologico mobile progettato per portare innovazione, formazione e sperimentazione direttamente sul territorio — scuole, centri di... Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0Lunedì 20 aprile alle 16 a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, stradone Martiri... Altri aggiornamenti Si parla di: Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0. Scuola: il ministro Valditara inaugura laboratorio mobile 4.0 a Parma(ANSA) - PARMA, 20 APR - Un pullman attrezzato con 22 posti, trasformabile in aula didattica grazie a sedute modulari e riconfigurabili: è il nuovo laboratorio itinerante di meccatronica flessibile e ... msn.com Inaugurato un nuovo laboratorio di meccanica 4.0 a Borgo San LorenzoQuesta mattina, martedì 13 dicembre, è stato inaugurato all’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, il nuovo laboratorio di meccanica 4.0, realizzato grazie ai contributi del bando INNO4WIN di ... 055firenze.it