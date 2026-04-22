Scuola Taliercio a Carrara | rischio debito per i fondi PNRR

A Carrara, la scuola Taliercio sta affrontando una fase critica legata all’utilizzo dei fondi PNRR. Mentre i lavori di ristrutturazione procedono, si registrano preoccupazioni legate al rispetto delle scadenze amministrative. La gestione delle risorse pubbliche e le tempistiche di completamento rappresentano un punto centrale nel futuro dell’intervento. La situazione si svolge in un quadro di attenzione alle procedure e agli impegni assunti.

A Carrara, la gestione dei fondi PNRR per la scuola Taliercio si trova davanti a un bivio decisivo tra l’ottimismo dei cantieri e il rigore delle scadenze amministrative. Mentre i lavori strutturali sono stati dichiarati completati all’85%, il rischio che l’incapacità di rispettare i tempi di collaudo e rendicontazione trasformi un’opportunità di sviluppo in un oneroso debito per la collettività locale è concreto. Il cronoprogramma tra realtà tecnica e vincoli ministeriali. La questione della scuola Taliercio non riguarda solo il completamento fisico di un edificio, ma la capacità di far quadrare i conti con le nuove direttive emesse il 26 marzo scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Taliercio a Carrara: rischio debito per i fondi PNRR Notizie correlate Scuola Taliercio: Pnrr a rischio, 5 milioni bloccatiLa scadenza del 31 marzo 2026 segna un punto di non ritorno per il progetto della scuola Taliercio a Marina di Carrara, dove i lavori appaiono fermi... Sanità Calabria: il rischio PNRR tra cantieri fermi e fondi a rischioLa sanità territoriale calabrese rischia il blocco operativo a causa dell’immobilismo nella realizzazione delle strutture previste dal Pnrr. Altri aggiornamenti Si parla di: Taliercio, il cantiere: Tutti in classe a settembre. L’opera alla fase finale. Taliercio, il cantiere: Tutti in classe a settembre. L’opera alla fase finaleIn dirittura d’arrivo la realizzazione della nuova scuola media di Marina. L’intervento in via Marco Polo è stato finanziato con 10 milioni del Pnrr . lanazione.it Scuola Taliercio sotto i riflettori: Conclusione lavori a fine marzo. Rischio revoca dei fondi del Pnrr?Secondo il consigliere comunale della lista Ferri, Filippo Mirabella il cantiere per ricostruire la futura scuola Taliercio è bloccato. Un progetto finanziato con fondi Pnrr per oltre 9,5 milioni di ... lanazione.it