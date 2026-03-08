Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto ieri sera sulla Statale 1 Aurelia, nel tratto di Orbetello. L’incidente si è verificato nel territorio grossetano e ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati lungo la strada statale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai conducenti e ai passeggeri coinvolti.

Grave incidente fra due auto sulla Statale 1 Aurelia nella serata di ieri, nel tratto grossetano compreso nel territorio di Orbetello. Il bilancio del sinistro, avvenuto intorno alle 19,45 al chilometro 152, è di quattro feriti. L'allarme ha attivato la centrale unica del 118 dell'Asl Toscana Sud Est, che ha coordinato un massiccio invio di mezzi di soccorso, tra cui le ambulanze della Misericordia di Albinia e della Croce Rossa di Grosseto e Argentario. Ad avere la peggio nello scontro tra le due vetture sono stati un uomo di 44 anni e una giovane donna di 20 anni, ricoverati al presidio ospedaliero di Grosseto in codice rosso, il massimo livello di urgenza.

© Corrieretoscano.it - Quattro feriti dopo lo scontro fra due auto sull’Aurelia a Orbetello

