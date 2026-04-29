Usura a Viterbo | l’imprenditore svela il piano che rubò 4 milioni

Un imprenditore edile di Viterbo ha denunciato di essere stato vittima di usura e di un furto di circa quattro milioni di euro. Secondo quanto riferito, il manager di Magliano Sabina avrebbe orchestrato un piano per sottrarre denaro, portando allo svuotamento del patrimonio immobiliare. Le indagini sono in corso per verificare i dettagli di questa vicenda e raccogliere eventuali prove a supporto delle accuse.

? Cosa sapere Imprenditore edile a Viterbo denuncia usura e furto di quattro milioni di euro.. Il manager di Magliano Sabina è accusato di aver svuotato il patrimonio immobiliare.. L’imprenditore edile di 66 anni ha raccontato lunedì scorso davanti al giudice Jacopo Rocchi, in aula presso il tribunale di Viterbo, come un patrimonio immobiliare del valore di quattro milioni di euro sia svanito nel corso di quasi due decenni a causa di una presunta operazione di usura aggravata. La testimonianza, avvenuta a distanza dopo diciotto anni dai fatti che hanno segnato la vita dell’uomo, ricostruisce una spirale di ricatti e perdite patrimoniali iniziata nel 2008.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Usura a Viterbo: l’imprenditore svela il piano che rubò 4 milioni Notizie correlate Usura, estorsioni e riciclaggio: sequestro da 16 milioni, colpito imprenditore salernitanoNella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro ai fini di confisca di beni del valore di oltre 16 milioni di euro,... "Rubò 1,5 milioni ai clienti", bancaria imputataUna cifra totale sul milione e mezzo di euro - per la precisione un milione e 447mila - sottratta dai conti correnti di otto clienti, perlopiù... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ronciglione, intervento di manutenzione sulla SP 35 Ronciglionese; Lavori su strada Ronciglionese, asfalto e segnaletica nuovi per mezzo chilometro; Intervento di manutenzione sulla SP 35 Ronciglionese nel territorio di Ronciglione; Superstrada Viterbo-Orte, allarme sicurezza Il Pd lancia una petizione per interventi urgenti. Percorsi di prevenzione contro l’usura nelle Pmi femminili: all'Unitus arriva il Generale della Guardia di Finanza Luigi Del VecchioUsura. Un’insospettabile presenza. Percorsi di prevenzione contro l’usura nelle PMI femminili: mercoledì 8 aprile, alle 9.30, convegno di alto profilo all’Università della Tuscia. Ospite d’onore il ... ilmessaggero.it Allarme usura nella Tuscia: quasi 700 le imprese segnalate. De Simone (Confartigianato): A rischio le più piccoleNel Viterbese 696 imprese a rischio usura. Sono quelle segnalate alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei primi sei mesi del 2024. Con questi numeri la provincia è 82esima a livello nazionale ... ilmessaggero.it «Filiale» nascosta in zona industriale. Evasione e usura: 21 indagati, perquisizioni tra Veneto, Milano e Prato - facebook.com facebook #GDF #Roma: smantellato un sistema criminale di matrice ’ndranghetista, attivo tra la Capitale e Cosenza, dedito a usura ed estorsione. Ricostruiti prestiti per oltre 3 milioni di euro, con tassi superiori al 300%. Sequestrate armi, tra cui fucili e pistole automatic x.com