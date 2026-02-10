La Polizia di Stato ha confiscato beni per oltre 16 milioni di euro a un imprenditore salernitano. Durante l’operazione, sono emersi legami con usura, estorsioni e riciclaggio. La decisione è arrivata dal Tribunale di Salerno, che ha disposto il sequestro nell’ambito di un’indagine antimafia. L’imprenditore è ora sotto stretta sorveglianza, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sui suoi legami con il mondo criminale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro ai fini di confisca di beni del valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Salerno Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno. Il provvedimento è stato eseguito da investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto operativo della locale Squadra Mobile, nei confronti di CHIAVAZZO Domenico, imprenditore già condannato per associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Usura, estorsioni e riciclaggio: sequestro da 16 milioni, colpito imprenditore salernitano

