Una banca di Castelnovo Monti è stata accusata di aver sottratto circa 1,45 milioni di euro dai conti di otto clienti, principalmente anziani, appartenenti all’istituto di credito. La vicenda riguarda un’indagine in corso che coinvolge l’istituto bancario e le somme prelevate dai conti correnti dei clienti senza autorizzazione. La cifra totale sottratta ammonta a 1.447.000 euro.

Una cifra totale sul milione e mezzo di euro - per la precisione un milione e 447mila - sottratta dai conti correnti di otto clienti, perlopiù anziani, dell’ Unicredit banca di Castelnovo Monti. È la contestazione mossa dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia a un’ex dipendente bancaria, oggi 69enne, e al marito 66enne, che figurano imputati per furto pluriaggravato, reato contestato nel periodo 2015-2018, ai danni dei risparmiatori. Fu l’istituto di credito ad accorgersi di movimenti anomali da parte della lavoratrice che era preposta alla gestione dei conti correnti: in particolare lei risultava aver chiesto a una collega di fare bonifici verso un paio di società del marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rubò 1,5 milioni ai clienti", bancaria imputata

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