Un uomo di 31 anni, originario di Torrance in California, è stato identificato come il sospettato coinvolto nella sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton. La polizia ha confermato che si tratta di Cole Tomas Allen. Le autorità stanno ancora indagando sui motivi e sui dettagli dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta ferita durante l’evento.

Il sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario di Torrance, in California. Allen risulta essere un ingegnere meccanico laureato al prestigioso CalTech (California Institute of Technology). Sui social è circolata una sua foto che lo ritrae tra i premiati come "insegnante del mese", immagine che ha destato particolare attenzione. Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la foto dell’uomo disteso a terra dopo l’arresto, circondato dagli agenti, e ha diffuso anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cole Tomas Allen, chi è l'attentatore che voleva colpire Trump

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Panoramica sull’argomento

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Girano già voci false sul tentato killer: Cole Tomas Allen era registrato al voto come elettore non affiliato (non come democratico come falsamente scritto altrove). Ha però donato 25 dollari nell’ottobre 2024 alla campagna di Harris. x.com