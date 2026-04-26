Durante una cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un uomo ha cercato di avvicinarsi all’area riservata alla sicurezza del presidente degli Stati Uniti. L’individuo, identificato successivamente come Cole Tomas Allen, ha tentato di sparare contro il presidente, ma è stato fermato dalle forze di sicurezza. L’episodio si è verificato in un momento in cui il presidente era presente all’evento. La polizia ha intercettato l’uomo e ha proceduto con le verifiche.

Il nome di Cole Tomas Allen è emerso nelle ore successive all’episodio avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca dove era presente anche il presidente Donald Trump, quando un uomo ha tentato di avvicinarsi all’area riservata alla sicurezza presidenziale. Le autorità statunitensi hanno identificato il sospettato come un giovane di 31 anni residente a Torrance, in California. La vicenda ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali, sia per la gravità dell’accaduto sia per il profilo dell’uomo, descritto come una figura lontana dagli stereotipi legati a episodi di questo tipo. Chi è Cole Tomas Allen? Qual è il suo percorso personale e professionale? E quali elementi stanno emergendo dalle indagini? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Donald Trump, chi è Cole Tomas Allen: l’attentatore che ha cercato di sparare il presidente USA

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