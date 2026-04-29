L’Use Rosa Scotti si prepara alla partita di ritorno contro l’Alpo, in programma questa sera alle 20, dopo aver perso la prima sfida dei playoff contro le rivali venete. La squadra si è detta fiduciosa di poter ribaltare il risultato e vincere la serie. La partita si svolgerà in una delle palestre di casa e rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni nel percorso verso le fasi successive del torneo.

Dopo la sconfitta nella prima gara della serie dei playoff contro l’Alpo, l’ Use Rosa Scotti si prepara alla seconda partita contro le rivali venete che si giocherà stasera alle 20.30 al Pala Sammontana. Coach Cioni, nel commentare il post-partita, ha puntato il dito contro il terzo parziale da 31-9 e la scarsa percentuale di realizzazione dalla lunga distanza. "Questi sono stati i due problemi che ci hanno fatto perdere la partita: la terza frazione e le medie al tiro – ha detto - dopo l’intervallo, quando le cose non andavano, abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare e sul quale abbiamo costruito la nostra splendida serie che ci ha portato al terzo posto ed ora in semifinale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Use Rosa, semifinali gara-2: "Possiamo battere Alpo"

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