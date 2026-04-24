Nel prossimo fine settimana prenderanno il via le semifinali dei play-off del campionato di Serie A2 Femminile. Tra le squadre coinvolte ci sarà anche l’Use Rosa Scotti, pronta a scendere in campo per questa fase decisiva della competizione. Le partite si svolgeranno in diverse sedi e determineranno le formazioni che accederanno alla finale, in programma nelle settimane successive.

Scattano nel prossimo fine settimana le semifinali play-off del campionato di Serie A2 Femminile. E tra le protagoniste ci sarà anche l’ Use Rosa Scotti. Stavolta, a differenza dei quarti quando hanno iniziato la vittoriosa serie contro Umbertide dal Pala Sammontana, le biancorosse giocheranno gara-1 (e soprattutto l’eventuale ’bella’) in trasferta. L’appuntamento è per domani sera alle 18 al palasport di Villafranca di Verona. L’ Ecodent Alpo, che nel turno precedente ha eliminato le sarde del Selargius, ha infatti chiuso la stagione regolare al secondo posto del girone B, piazzamento migliore della terza posizione centrata nel raggruppamento A dalle ragazze di coach Alessio Cioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Use Rosa nella ’tana’ di VIllafranca. Primo atto delle semifinali play-off

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