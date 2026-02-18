Bodo Aleesami | Possiamo battere tutti Sintetico? Condiziona ma non troppo

Haitam Aleesami, difensore del BodøGlimt e ex giocatore del Palermo, ha dichiarato che la squadra può sconfiggere qualsiasi avversario, anche se la condizione fisica e mentale influisce molto. Aleesami ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il team si sente pronto a affrontare l’Inter nel primo turno dei playoff di Champions League. La sfida si avvicina e il giocatore ha mostrato fiducia nelle capacità della propria squadra, anche se sa che ci saranno momenti di pressione.

Aleesami. Il difensore del BodøGlimt Haitam Aleesami, con un passato di 3 stagioni al Palermo, ha presentato la sfida contro l’ Inter nell’andata dei playoff di Champions League. Intervistato da Prime Video, il difensore ha spiegato la filosofia della squadra: “ Noi cerchiamo sempre di fare una buona prestazione: si parla sempre di performance qui, non di vincere. Si toglie l’ansia di fare risultato “. Aleesami ha poi sottolineato la forza del gruppo, ricordando alcune imprese europee: “ Abbiamo una squadra forte: è un collettivo veramente forte. A bbiamo visto che possiamo battere tutti: qui è venuto il Manchester City e abbiamo fatto una grande prestazione, poi siamo andati a Real Madrid e siamo passati coi 3 punti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Aleesami alla vigilia di Bodo Glimt Inter: «Bastoni Kalulu? Tifavo Juve da piccolo ed è stato brutto. Ma è stato più intelligente e ha fatto bene per la sua squadra»Aleesami, difensore del Bodo Glimt, ha spiegato le sue emozioni prima della sfida contro l’Inter, sottolineando come i ricordi di tifare Juventus da bambino lo abbiano aiutato ad affrontare la partita di domani.

Bodo Inter, Aleesami: «In questi giorni fa parecchio freddo. Giocare in Norvegia è diverso»Luca Aleesami, ex giocatore del Palermo ora al Bodo Inter, ha detto che il freddo intenso di questi giorni rende difficile giocare in Norvegia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.