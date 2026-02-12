Oggi è il Darwin Day il WWF | In Italia scelte politiche anti-scientifiche minacciano il futuro della fauna selvatica

Oggi si celebra il Darwin Day, una giornata che ricorda il famoso scienziato e la sua teoria dell’evoluzione. Il WWF lancia un allarme: in Italia, alcune scelte politiche vanno contro la scienza e mettono a rischio la fauna selvatica. La situazione preoccupa gli esperti, che chiedono più attenzione e azioni concrete per proteggere gli animali e il loro habitat.

Il Darwin Day, giornata dedicata al padre della teoria dell’evoluzione, è ogni anno un’occasione preziosa per riflettere sul valore della vita sulla Terra e, allo stesso tempo, sulla responsabilità dell’umanità nel custodirne il futuro. L’evoluzione insegna che la diversità biologica è il frutto di ere geologiche, adattamenti delicati e relazioni complesse. In questa occasione, il WWF Italia ricorda come crisi climatica e perdita di natura, causate dall’uomo, stiano interrompendo questi processi a una velocità senza precedenti. Lo fa attraverso un nuovo report, che fotografa lo stato di salute di alcune delle specie più iconiche del pianeta, evidenziando risultati importanti e le tante sfide ancora aperte, anche nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

In Sicilia, i centri dedicati alla cura della fauna selvatica rischiano di chiudere per mancanza di fondi adeguati.

