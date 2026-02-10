Un uso più sicuro del digitale Ecco l’iniziativa Safer Internet Day

Oggi si celebra il Safer Internet Day 2026, un evento che coinvolge tutta la comunità di Imola. Non si tratta solo di una giornata di sensibilizzazione, ma di un’occasione per affrontare insieme il tema dell’uso sicuro del digitale. Famiglie, insegnanti e associazioni si incontrano per confrontarsi e trovare modi pratici per navigare in rete in modo più protetto. L’obiettivo è aiutare i giovani e gli adulti a usare internet in modo responsabile, evitando rischi e trappole online.

Non solo una giornata di sensibilizzazione, ma un percorso condiviso per crescere nel digitale: il Safer Internet Day 2026, che si celebra oggi, diventa occasione di dialogo e formazione per famiglie, scuole e comunità del territorio imolese. Promosso dalla commissione europea e coordinato a livello continentale dalla rete Insafe, l'evento celebra ogni anno un uso sicuro, consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, in particolare per bambine, bambini e adolescenti. Nel territorio imolese, l'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, avviato nel 2024 con i ' Patti digitali di comunità ', progetto intersettoriale che coinvolge Circondario, Comune, Ausl, pediatri di libera scelta, Asp, scuole, associazioni e tantissime famiglie.

