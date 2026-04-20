Durante un evento a Phoenix, un esponente ha dichiarato che sono stati trovati numerosi file relativi agli Ufo, noti anche come Uap, e che presto saranno resi pubblici. Questa affermazione ha riacceso l’attenzione sull’argomento, portando nuovamente gli Ufo al centro dell’attenzione pubblica e politica negli Stati Uniti. La discussione si concentra ora sulla possibilità di divulgare informazioni che fino a poco tempo fa erano considerate riservate.

È bastato un intervento a Phoenix per riportare gli Ufo, o Uap, come li definisce ormai la burocrazia americana, al centro del dibattito politico negli Stati Uniti. Donald Trump, parlando davanti ai sostenitori del movimento conservatore Turning Point USA, ha rilanciato la promessa di rendere pubblici documenti governativi sui fenomeni aerei non identificati, assicurando che il processo è già in corso e che le prime pubblicazioni arriveranno “molto, molto presto”. Secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “L’ho incaricato di iniziare a rendere pubblici i documenti governativi relativi agli Ufo e ai fenomeni aerei inspiegabili “, riferendosi al segretario alla Difesa Pete Hegseth, che starebbe già lavorando al progetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Abbiamo trovato molti file interessanti sugli Ufo, li renderemo pubblici molto presto”

TRUMP accusa OBAMA: Ha rivelato INFORMAZIONI SEGRETE sugli alieni

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