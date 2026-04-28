Carlo III e Camilla alla Casa Bianca la diretta L’entusiasmo di Melania Trump va un po’ oltre Atteso il discorso del re al Congresso

Il re e la regina britannici sono arrivati alla Casa Bianca, dove sono stati accolti dal presidente e dalla first lady. Durante l’incontro, sono state scattate fotografie e si sono svolti dei saluti ufficiali. Attualmente si attende un discorso del re al Congresso. Nel frattempo, Melania Trump ha manifestato entusiasmo durante la visita.

Roma, 28 aprile 2026 - Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca. Una visita di Stato senza precedenti accolta con una cerimonia con gli onori militari degli Herald Trumpets dell'esercito americano, gli inni nazionali eseguiti dalla banda del corpo dei marines e la salva d'onore di 21 colpi di cannone, il tutto seguito da una parata di circa 300 militari. Melania, poco avvezza ai reali, ricevendo re e regina si è lanciata in baci e abbracci, sia a Camilla che a Carlo, una libertà un po’ fuori dalla normale etichetta dell’incontro. US President Donald Trump and First Lady Melania Trump, greet Britain's King Charles III and Queen Camilla during an arrival ceremony on the South Lawn of the White House in Washington, DC, on April 28, 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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