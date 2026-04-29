La foto di alcune conchiglie disposte sulla spiaggia a formare la sequenza "86 47" sarebbe un messaggio in codice. Secondo l'accusa, le prime cifre indicherebbero un'espressione gergale per sbarazzarsi di qualcuno, mentre le seconde sarebbero un presumibile riferimento a Trump, diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. James Comey si dice però fiducioso sul suo scagionamento in tribunale James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver minacciato di morte il presidente Donald Trump in un post pubblicato sui social, nel qualesi vede una foto di alcune conchiglie disposte sulla spiaggia a formare la sequenza“86 47”che, secondo l’accusa, sarebbe stata una minaccia in codice alla vita del presidente Usa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, l’ex direttore FBI James Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Former FBI director James Comey charged with threatening Donald Trump's life

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