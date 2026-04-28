Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato accusato di aver minacciato la vita del presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e riguarda un episodio che risale a un periodo in cui ricopriva il suo incarico. Le autorità hanno formalizzato l'accusa, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che avrebbero portato a questa decisione legale.

(Adnkronos) – L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia ad interim, Todd Blanche. Su Comey pendono due capi d'accusa, di cui uno per "minaccia alla vita e all'integrità fisica del presidente degli Stati Uniti", formulati da una giuria della.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump” Arrestato per aver minacciato di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata.Arrestato per aver minacciato di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cnn, Dipartimento di Giustizia incrimina per la seconda volta Comey; Il fantasma Fbi. Nata per combattere il crimine è diventata l'ennesima vittima del trumpismo; Trump spinge i confini del potere: la grazia preventiva come scudo?; Il grande ricatto dell’energia l’Europa vittima degli Usa. L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato incriminato per una seconda volta, per una fotografia condivisa sui socialIl dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato per una seconda volta in pochi mesi l’ex direttore dell’FBI James Comey, a capo dell’agenzia investigativa della polizia federale dal 2013 ... ilpost.it Usa, l'ex direttore dell'Fbi James Comey incriminato per la seconda voltaL'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato per la seconda volta dal dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Trump. A riportarlo è stata la Cnn. I capi d'accusa non sono stati immed ... tg24.sky.it James Comey incriminato per il post “86 47”: accuse, indagini e chi è l’ex direttore FBI x.com Il fantasma Fbi. Nata per combattere il crimine è diventata l'ennesima vittima del trumpismo Di Marco Bardazzi Morto Mueller, sconfitto (per ora) Comey, Donald Trump ha oggi finalmente l’agenzia che voleva: i G-Men ridotti a Yes-Men, l’intero apparato str - facebook.com facebook