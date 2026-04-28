Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Da periodicodaily.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato accusato di aver minacciato la vita del presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e riguarda un episodio che risale a un periodo in cui ricopriva il suo incarico. Le autorità hanno formalizzato l'accusa, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che avrebbero portato a questa decisione legale.

(Adnkronos) – L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia ad interim, Todd Blanche. Su Comey pendono due capi d'accusa, di cui uno per "minaccia alla vita e all'integrità fisica del presidente degli Stati Uniti", formulati da una giuria della.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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