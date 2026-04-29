Usa ex capo Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

L'ex capo dell'Fbi è stato accusato di aver minacciato la vita dell'ex presidente. Questa è la seconda incriminazione rivolta a un collaboratore dell'amministrazione Trump, dopo quella di settembre. Le accuse si concentrano su comportamenti considerati potenzialmente dannosi per la sicurezza dell'ex presidente. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e procedimenti giudiziari legati a membri dello staff dell'amministrazione precedente.

L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato formalmente accusato per “minaccia alla vita” del presidente Donald Trump. Lo ha ufficializzato il ministro della Giustizia americano ad interim Todd Blanch, in una conferenza stampa. Su Comey penderebbero due capi d’accusa, di cui uno per “minaccia alla vita e all’integrità fisica del presidente degli Stati Uniti”, formulati da una giuria della Carolina del Nord, ha precisato Blanche. Il post, poi cancellato da Comey con la giustificazione di “non essersi reso conto che alcune persone associano quei numeri alla violenza” e di essere “contrario alla violenza di qualsiasi tipo”, è stato interpretato dai repubblicani come una minaccia contro il tycoon.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa, ex capo Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump James Comey, l'ex capo dell'Fbi accusato di aver minacciato la vita di Trump Notizie correlate Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump(Adnkronos) – L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Leggi anche: Usa, l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump: “Tutto per quella foto” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Usa, mandato d’arresto per ex direttore dell'Fbi James Comey: Minacciò la vita di Trump; Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey, la vendetta di Trump; Usa, mandato d’arresto per l’ex direttore dell’Fbi Comey: è accusato di aver minacciato la vita di Trump; Mandato di arresto per James Comey, ex direttore dell'FBI e bestia nera di Trump. Usa, mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi James Comey: la foto con le conchiglie e il messaggio in codice. Il giallo delle minacce di morte a TrumpIncriminato per aver minacciato la vita del presidente Usa. Il post con la foto di conchiglie e il presunto messaggio in codice ... affaritaliani.it Usa, l'ex capo dell'Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di TrumpLo ha ufficializzato il ministro della Giustizia americano ad interim Todd Blanch. tgcom24.mediaset.it Ex direttore #Fbi #JamesComey incriminato per foto di conchiglie: sarebbe minaccia (in codice) contro #Trump x.com Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey - facebook.com facebook