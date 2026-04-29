Usa le migliori battute in humour inglese di Re Carlo alla Casa Bianca

Da lapresse.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una cena di gala alla Casa Bianca, il Re Carlo ha intrattenuto i presenti con numerose battute in stile humour inglese. Il sovrano britannico ha parlato davanti al presidente degli Stati Uniti e alla first lady, suscitando risate e applausi con il suo discorso. L’evento ha visto il monarca esibire un vero e proprio spettacolo, caratterizzato da humor e spontaneità.

Un vero e proprio “one man show” quello del Re Carlo alla Casa Bianca. Durante la cena di gala, il sovrano britannico si è esibito in un discorso coronato da molte battute in pieno stile humour inglese, davanti al presidente Usa Donald Trump e alla first lady Melania. Dal siparietto tra Churchill e Roosevelt, passando per la frecciatina sulla lingua francese, fino alla stoccata sui Mondiali di calcio: ecco i passaggi più divertenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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