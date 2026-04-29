La situazione al Pentagono si fa sempre più complessa, con tensioni interne che si riflettono anche sulle decisioni riguardanti la guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da una testata statunitense, un membro del Congresso avrebbe manifestato dubbi sulla credibilità dei briefing forniti dal Dipartimento della Difesa, in particolare quelli relativi alla situazione in Iran. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’affidabilità delle informazioni condivise tra le istituzioni militari e i rappresentanti politici.

Cresce la tensione ai vertici del Pentagono. Secondo The Atlantic, JD Vance avrebbe espresso a Donald Trump dei dubbi sull’attendibilità dei briefing, preparati dal Dipartimento della Difesa sulla guerra in Iran. Non solo. Il vicepresidente statunitense avrebbe mostrato anche preoccupazione sullo stato delle scorte missilistiche di Washington. Se confermato, ciò proverebbe ulteriormente l’esistenza di fibrillazioni in corso tra Vance e Pete Hegseth. D’altronde, che tra i due si registrassero dei problemi, non è una novità. E’ da settembre che il capo del Pentagono è ai ferri corti con il segretario all’Esercito, Dan Driscoll: quel Driscoll che è notoriamente amico intimo del vicepresidente americano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa, la partita del Pentagono fra tensioni interne e guerra in Medio Oriente

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