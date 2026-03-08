Guerra in Medio Oriente esplosione all’ambasciata Usa a Oslo Il Pentagono smentisce Teheran sui prigionieri

Una forte esplosione si è verificata vicino all’ambasciata americana a Oslo, mentre il Pentagono ha negato le affermazioni di Teheran riguardo alla cattura di prigionieri statunitensi. Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti prosegue, con tensioni che si intensificano nella regione e incidenti che coinvolgono le rappresentanze diplomatiche. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle conseguenze dell’esplosione è stato reso noto.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad allargarsi. Una forte esplosione è stata registrata vicino all’ambasciata americana a Oslo, mentre il Pentagono ha smentito l’annuncio iraniano sulla presunta cattura di soldati statunitensi. Intanto proseguono i raid israeliani in Libano e gli attacchi iraniani contro obiettivi nella regione del Golfo. Donald Trump ha reso omaggio ai militari americani caduti in Kuwait e ha ribadito che il conflitto potrebbe durare a lungo. 06:19 – Nuovi bombardamenti su BeirutNuovi bombardamenti hanno colpito la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, dopo che l’esercito israeliano aveva annunciato attacchi contro le infrastrutture del gruppo sciita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Medio Oriente. Esplosione nei pressi dell’ambasciata americana a Oslo: nessun ferito, area blindataUna forte esplosione è stata udita nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, in Norvegia.

