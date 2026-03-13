Guerra Usa-Iran il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente

Il Pentagono ha annunciato di aver schierato circa 5.000 Marines e diverse navi da guerra in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata da tre funzionari e riportata dal Wall Street Journal. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla tempistica o le destinazioni specifiche delle unità militari è stato fornito. La mossa si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran nella regione.

Il Pentagono sta spostando circa 5.000 Marines e altre navi da guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono tre funzionari al Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da tre funzionari statunitensi al Wall Street Journal, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Centcom di dispiegare la USS Tripoli, che era di stanza in Giappone, e i suoi marines. Il blocco di Hormuz Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero «tirare fuori le palle e attraversarlo». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Fox news domenica ma è venuto fuori soltanto oggi, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate da Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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