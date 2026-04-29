Usa i nuovi passaporti con l' immagine di Trump | il primo presidente vivente a comparire su un documento ufficiale di viaggio

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la produzione di un’edizione limitata di passaporti commemorativi, raffiguranti l’immagine di un ex presidente ancora in vita. Questa scelta si inserisce nella celebrazione dei 250 anni dalla fondazione del paese e rappresenta la prima volta che un presidente in carica o ex figura pubblica di tale livello compare ufficialmente su un documento di viaggio. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo tra il pubblico e gli esperti.

Il Dipartimento di Stato degli Usa ha approvato un’edizione limitata di passaporti commemorativi per celebrare i 250 anni della nazione, con l’immagine del presidente Donald Trump. Sarà il primo presidente ancora in vita a comparire su un documento ufficiale di viaggio. Il progetto, in discussione da mesi, ha ricevuto il via libera definitivo lunedì sera. Prevista una tiratura tra i 25 e i 30 mila esemplari, che saranno disponibili a Washington poco prima del 4 luglio, festa dell’Indipendenza. Il passaporto commemorativo sarà quello rilasciato automaticamente a chi farà richiesta di persona nella capitale, mentre chi vorrà il formato standard dovrà presentare domanda online o in altri uffici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, i nuovi passaporti con l'immagine di Trump: il primo presidente vivente a comparire su un documento ufficiale di viaggio Notizie correlate USA: passaporti con l’immagine di TrumpIl Dipartimento di Stato USA ha annunciato che produrrà un numero limitato di passaporti commemorativi con l’immagine del presidente Donald Trump. Trump finisce sui passaporti Usa: il volto del presidente sarà stampato sui documenti in edizione limitataIl volto di Donald Trump sarà stampato sui passaporti Usa in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti d’America. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Usa, passaporti in edizione limitata con l’immagine di Donald Trump; Usa: il dipartimento di Stato progetta un nuovo passaporto con il ritratto di Trump; Trump finisce anche sui passaporti Usa: ecco il restyling con il volto accigliato del presidente; Negli Stati Uniti arrivano i passaporti in edizione limitata con l'immagine di Donald Trump. Usa, passaporti in edizione limitata con l’immagine di Donald TrumpIl dipartimento di Stato degli Stati Uniti si prepara a lanciare una nuova versione del passaporto per celebrare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, nell'ambito delle iniziative Ame ... tg24.sky.it Negli Stati Uniti arrivano i passaporti in «edizione limitata» con l'immagine di Donald TrumpIl volto del presidente in carica e la sua firma in oro saranno nella copertina interna per celebrare i 250 anni degli Usa: il documento verrà rilasciato solo a chi andrà a rinnovarlo all'Ufficio Pass ... corriere.it Re Carlo punge Trump #ReCarlo #Trump #USA #RegnoUnito #Francia #Macron #Hormuz #Informarsi #Notizie - facebook.com facebook Apple deve riaprire ai pagamenti esterni: accolta in USA la richiesta di Epic x.com