Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha comunicato che sarà emesso un numero limitato di passaporti commemorativi raffiguranti l’immagine del presidente Donald Trump. La decisione riguarda un’edizione speciale di documenti di viaggio, senza indicazioni sulla distribuzione o sulla durata della disponibilità. La scelta è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulle modalità di produzione.

Il Dipartimento di Stato USA ha annunciato che produrrà un numero limitato di passaporti commemorativi con l’immagine del presidente Donald Trump. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che produrrà un numero limitato di passaporti commemorativi con il ritratto del presidente Donald Trump. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, ha dichiarato in un comunicato che i passaporti saranno rilasciati nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, che si terranno a luglio. Il comunicato non menzionava che i passaporti avrebbero contenuto l’immagine di Trump....🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - USA: passaporti con l’immagine di Trump

US to issue new passports with Trump’s face

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