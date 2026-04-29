Usa-Gb Re Carlo ricuce i rapporti? Cosa è successo al Congresso americano
Al Congresso americano si è discusso recentemente della natura dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Un tema che ha suscitato attenzione tra i partecipanti, senza tuttavia risultare ancora chiaro se ci siano stati segnali di un miglioramento o di un allentamento nelle relazioni tra le due nazioni. La questione ha coinvolto diversi rappresentanti, ma non sono stati ufficialmente annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni definitive.
(Adnkronos) – Che rapporto c'è tra Usa e Regno Unito? E' ancora presto per dire se la 'relazione speciale' fra i due Paesi sia ancora viva, però un avvicinamento c'è stato e lo ha dimostrato Re Carlo, parlando ieri al Congresso degli Stati Uniti, dove il sovrano britannico, fra riferimenti a Oscar Wilde, a Henry.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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