Usa-Gb Re Carlo ricuce i rapporti? Cosa è successo al Congresso americano

Al Congresso americano si è discusso recentemente della natura dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Un tema che ha suscitato attenzione tra i partecipanti, senza tuttavia risultare ancora chiaro se ci siano stati segnali di un miglioramento o di un allentamento nelle relazioni tra le due nazioni. La questione ha coinvolto diversi rappresentanti, ma non sono stati ufficialmente annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni definitive.