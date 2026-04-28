La violenza non trionferà mai Legame Gb-Usa indistruttibile uniti nella difesa della democrazia | il discorso di Re Carlo al Congresso Usa
Il re ha tenuto un discorso al Congresso degli Stati Uniti, dichiarando che la violenza non avrà mai successo. Ha ricordato il forte legame tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, sottolineando la loro unità nella difesa della democrazia. Il discorso è iniziato con un riferimento a un incidente avvenuto vicino all’edificio, che avrebbe tentato di minare la leadership nazionale e di diffondere paura e divisioni.
"Ci incontriamo all'indomani dell'incidente avvenuto non lontano da questo grande edificio, un incidente che ha cercato di danneggiare la leadership della vostra nazione e di fomentare paura e discordia più ampie". Il discorso di re Carlo al Congresso degli Stati Uniti inizia così, con un riferimento alla sparatoria di sabato a Washington e una condanna netta della violenza. "Lasciatemi affermare con incrollabile determinazione: tali atti di violenza non avranno mai successo ". I reali inglesi sono stati accolti all'interno della Camera dall'applauso di deputati e senatori e dei molti membri dell'amministrazione presenti per il discorso del monarca al Congresso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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