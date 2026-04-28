Il re ha tenuto un discorso al Congresso degli Stati Uniti, dichiarando che la violenza non avrà mai successo. Ha ricordato il forte legame tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, sottolineando la loro unità nella difesa della democrazia. Il discorso è iniziato con un riferimento a un incidente avvenuto vicino all’edificio, che avrebbe tentato di minare la leadership nazionale e di diffondere paura e divisioni.

"Ci incontriamo all'indomani dell'incidente avvenuto non lontano da questo grande edificio, un incidente che ha cercato di danneggiare la leadership della vostra nazione e di fomentare paura e discordia più ampie". Il discorso di re Carlo al Congresso degli Stati Uniti inizia così, con un riferimento alla sparatoria di sabato a Washington e una condanna netta della violenza. "Lasciatemi affermare con incrollabile determinazione: tali atti di violenza non avranno mai successo ". I reali inglesi sono stati accolti all'interno della Camera dall'applauso di deputati e senatori e dei molti membri dell'amministrazione presenti per il discorso del monarca al Congresso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La violenza non trionferà mai. Legame Gb-Usa indistruttibile, uniti nella difesa della democrazia": il discorso di Re Carlo al Congresso Usa

Notizie correlate

Carlo e Camilla negli Usa. Tè e discorso al Congresso, l’obiettivo è il disgelo con TrumpWashington, 27 aprile 2026 – Una ‘relazione speciale’, quella tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, da duecentocinquant’anni.

Leggi anche: Trump decanta “l’età dell’oro” degli Usa, i momenti salienti del discorso al Congresso più lungo della storia