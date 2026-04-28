Il re ha tenuto un discorso davanti al Congresso, affermando che la violenza non avrà successo e sottolineando la solidarietà tra il Regno Unito e gli Stati Uniti nella difesa della democrazia. Ha parlato di un incidente avvenuto recentemente vicino all’edificio, definendolo un tentativo di colpire la leadership nazionale e di alimentare paura e divisioni. Ha anche evidenziato il bisogno di sostenere l’Ucraina in questo momento.

"Ci incontriamo all'indomani dell'incidente avvenuto non lontano da questo grande edificio, un incidente che ha cercato di danneggiare la leadership della vostra nazione e di fomentare paura e discordia più ampie". Il discorso di re Carlo al Congresso degli Stati Uniti inizia così, con un riferimento alla sparatoria di sabato a Washington e una condanna netta della violenza. "Lasciatemi affermare con incrollabile determinazione: tali atti di violenza non avranno mai successo ". I reali inglesi sono stati accolti all'interno della Camera dall'applauso di deputati e senatori e dei molti membri dell'amministrazione presenti per il discorso del monarca al Congresso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La violenza non trionferà. Gb-Usa uniti nella difesa della democrazia. L'Ucraina ha bisogno del nostro sostegno": il discorso di Re Carlo al Congresso

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