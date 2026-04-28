Usa l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump | Tutto per quella foto

Un ex capo dell’FBI è accusato di aver minacciato di morte l’ex presidente degli Stati Uniti, riferendo che il gesto era legato a una foto pubblicata durante una vacanza e successivamente rimossa. La vicenda, che risale a diversi mesi fa, sta ora emergendo nel corso di un procedimento giudiziario. La foto pubblicata e poi cancellata ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media, alimentando le indagini.

Un’immagine pubblicata in vacanza, poi cancellata. A distanza di mesi, quel gesto torna al centro di un caso giudiziario che scuote la politica americana. L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato formalmente incriminato con l’accusa di aver minacciato la vita del presidente Donald Trump, attraverso un post sui social risalente a quasi un anno fa. Il post contestato. All’origine della vicenda c’è una fotografia pubblicata da Comey durante una vacanza sulla costa della Carolina del Nord. Nell’immagine comparivano conchiglie disposte a formare la scritta: “ 86 47 ”. Il numero 47 farebbe riferimento a Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, mentre il termine “86” è stato interpretato da alcuni come un invito a eliminarlo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa, l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump: “Tutto per quella foto” Notizie correlate Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump(Adnkronos) – L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. L’ex capo dell’antiterrorismo Usa è finito nel mirino dell’FbiJoe Kent, che si è dimesso da direttore del Centro nazionale antiterrorismo Usa in segno di protesta contro la guerra in Iran, è oggetto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Donald Trump può utilizzare le truppe Usa in Europa come leva; Ice, liberato ex capo dell'intelligence brasiliana Ramagem; Ritengo possibile un calo mondiale del tenore di vita; Il mistero del negoziatore, Ghalibaf resta a Teheran. Gli esuli: Si è dimesso. Usa, l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump: Tutto per quella fotoUn’immagine pubblicata in vacanza, poi cancellata. A distanza di mesi, quel gesto torna al centro di un caso giudiziario che scuote la politica americana. thesocialpost.it Usa, colpo di scena: l’ex capo dell’Fbi James Comey incriminato per la seconda voltaYrump lo considera una figura chiave nel presunto tentativo di strumentalizzare il sistema giudiziario contro di lui ... affaritaliani.it Svolta nel cartello petrolifero a guida saudita nel pieno della guerra Iran-Usa. Dopo 60 anni gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’uscita dall’Opec e dall’alleanza Opec+ a partire dall’1 maggio. Puntano ad aumento produzione dopo addio Opec. Alla base - facebook.com facebook Guerra Ucraina – Russia, le news. Media: “L'ambasciatrice Usa a Kiev lascia, divergenze con Trump” x.com