Usa l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump | Tutto per quella foto

Da thesocialpost.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex capo dell’FBI è accusato di aver minacciato di morte l’ex presidente degli Stati Uniti, riferendo che il gesto era legato a una foto pubblicata durante una vacanza e successivamente rimossa. La vicenda, che risale a diversi mesi fa, sta ora emergendo nel corso di un procedimento giudiziario. La foto pubblicata e poi cancellata ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media, alimentando le indagini.

Un’immagine pubblicata in vacanza, poi cancellata. A distanza di mesi, quel gesto torna al centro di un caso giudiziario che scuote la politica americana. L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato formalmente incriminato con l’accusa di aver minacciato la vita del presidente Donald Trump, attraverso un post sui social risalente a quasi un anno fa. Il post contestato. All’origine della vicenda c’è una fotografia pubblicata da Comey durante una vacanza sulla costa della Carolina del Nord. Nell’immagine comparivano conchiglie disposte a formare la scritta: “ 86 47 ”. Il numero 47 farebbe riferimento a Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, mentre il termine “86” è stato interpretato da alcuni come un invito a eliminarlo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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