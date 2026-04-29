Urla e sbraita a torso nudo in mezzo al traffico addosso diverse dosi di ecstasy

Nel traffico cittadino degli ultimi giorni, un uomo senza maglietta ha iniziato a urlare e sbraitare, muovendosi tra le vetture ferme o in movimento. La scena si è protratta per diversi minuti, attirando l’attenzione dei passanti e dei conducenti. Durante l’episodio, sono state trovate addosso diverse dosi di sostanze stupefacenti. La polizia intervenuta ha prontamente fermato l’uomo, che si trovava in stato di alterazione.

Una scena difficile da ignorare, e infatti nessuno l'ha ignorata. Nei giorni scorsi, nel pieno del traffico cittadino, un uomo a torso nudo si aggirava urlando e sbraitando in mezzo alla strada, zigzagando tra le auto in transito e creando una situazione di pericolo per sé stesso e per chiunque.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Terrore al bar Dersut: uomo a torso nudo aggredisce i clientiUn uomo in stato di agitazione ha scatenato il panico nel pomeriggio dello scorso 9 aprile presso l’area esterna del bar Dersut, situato all’incrocio... Urla e sbraita per il rigore negato al Napoli, la moglie lo accoltella: arrestata per violenza domesticaDoveva essere un pomeriggio di calcio davanti alla televisione, tra tensione sportiva e polemiche arbitrali.