Urla e sbraita per il rigore negato al Napoli la moglie lo accoltella | arrestata per violenza domestica

Un tifoso del Napoli, infuriato per un rigore non concesso, ha iniziato a gridare e a sbraitare davanti alla televisione. La moglie, esasperata dalla scena, ha reagito aggredendolo con un coltello. La donna è stata arrestata con l’accusa di violenza domestica. La scena si è svolta in un appartamento del centro storico, dove i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla. La polizia ha trovato la scena ancora calda al loro arrivo.

Doveva essere un pomeriggio di calcio davanti alla televisione, tra tensione sportiva e polemiche arbitrali. Si è trasformato invece in un episodio di violenza culminato con un arresto. È accaduto domenica a Capodimonte, durante la partita Atalanta-Napoli, segnata dalle solite polemiche arbitrali dei partenopei per un presunto rigore negato e decisioni al Var che hanno fatto discutere. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 40 anni stava seguendo l’incontro in tv quando, esasperato per un episodio arbitrale, nello specifico il rigore prima fischiato in campo a Hojlund e poi revocato al Var perché Hien non commette alcun fallo, ha iniziato a urlare e a pronunciare parolacce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

