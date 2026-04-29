Urbino il ventiduenne che guida il PD | sfida e futuro per la città

Un giovane di 22 anni è stato eletto segretario del Partito Democratico a Urbino. Tra le priorità del suo programma ci sono la sanità, le infrastrutture e la candidatura della città a Capitale europea della cultura nel 2033. La nomina ha attirato l’attenzione locale, mentre la sua età rappresenta una novità nel panorama politico.

? Cosa sapere Lorenzo Ugolini, ventiduenne, è il nuovo segretario del Partito Democratico a Urbino.. Il programma punta su sanità, infrastrutture e candidatura a Capitale europea della cultura 2033.. Il ventiduenne Lorenzo Ugolini è stato investito del ruolo di segretario del Partito Democratico a Urbino, segnando un primato per la leadership giovanile nei capoluoghi di provincia italiani. La decisione è emersa ieri presso l’Hotel Meridiana, dove il congresso cittadino ha la partecipazione di oltre cento persone, culminando con una scelta all’unanimità della candidatura unitaria proposta dall’attuale consigliere comunale. Un programma tra radicamento territoriale e grandi progetti urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urbino, il ventiduenne che guida il PD: sfida e futuro per la città Notizie correlate Pd Urbino: il ventiduenne Ugolini guida la svolta generazionale? Cosa sapere Il PD di Urbino elegge domani Lorenzo Ugolini nuovo segretario all'albergo Meridiana. Mornago, il ventiduenne che sfida il futuro con un’impresa funebreA ventidue anni, Simone Michelin ha deciso di avviare un’attività nel settore delle onoranze funebri a Mornago, puntando su un modello basato sulla...