Mornago il ventiduenne che sfida il futuro con un’impresa funebre

A Mornago, un giovane di 22 anni ha avviato un’attività nel settore delle onoranze funebri. La sua scelta si basa su un approccio che dà spazio alla trasparenza e all’assistenza umana. La decisione di intraprendere questa strada arriva nonostante le sfide tipiche di un settore delicato, e rappresenta un esempio di imprenditorialità giovanile in un campo tradizionalmente maturo.

A ventidue anni, Simone Michelin ha deciso di avviare un’attività nel settore delle onoranze funebri a Mornago, puntando su un modello basato sulla trasparenza e sul supporto umano. La nascita delle Onoranze Funebri Michelin rappresenta un caso di imprenditorialità giovanile che cerca di coniugare la gestione professionale del lutto con una forte sensibilità verso le necessità delle famiglie locali. Un progetto imprenditoriale fondato sull’ascolto e sulla competenza tecnica. La decisione di Simone Michelin di intraprendere questa specifica carriera non è frutto di una scelta casuale, ma di una profonda consapevolezza maturata nel tempo. Mentre molti giovani della sua generazione, nati nel 2004, si trovano ancora nella fase di definizione del proprio percorso professionale, Michelin ha scelto di investire in un ambito complesso e delicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mornago, il ventiduenne che sfida il futuro con un’impresa funebre Bomba all'impresa funebre, inchiesta in corso: l'ipotesi racketProseguono le indagini per scoprire chi c'è dietro la bomba esplosa, giorni fa, a Cava de' Tirreni, contro la "Casa del Commiato" Si indaga a 360... Comunicato Stampa: 'Fuga dalla montagna. Elogio funebre o nuovo futuro?'Il consigliere regionale Riccardo Barbisan, che ha fortemente voluto presentare qui, presso la sede dell'Assemblea legislativa veneta, il libro di...