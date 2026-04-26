Pd Urbino | il ventiduenne Ugolini guida la svolta generazionale
Domani si terrà l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico di Urbino, che si svolgerà presso l'albergo Meridiana. Il candidato in corsa è un giovane di 22 anni, Lorenzo Ugolini, che prenderà il posto di Giorgio Ubaldi. La scelta rappresenta un passaggio generazionale nella gestione politica locale, con Ugolini che si prepara a guidare il partito nel prossimo periodo.
? Cosa sapere Il PD di Urbino elegge domani Lorenzo Ugolini nuovo segretario all'albergo Meridiana.. Il ventiduenne succederà a Giorgio Ubaldi per rinnovare la gestione politica locale.. Domani alle 19, presso l’albergo Meridiana di Trasanni, il Partito Democratico di Urbino si riunisce in congresso per definire la nuova guida locale, con il giovane Lorenzo Ugolini destinato a succedere a Giorgio Ubaldi alla segreteria. Il passaggio di testimone, che coinvolgerà contemporaneamente anche l’organigramma provinciale, segna un punto di svolta per la compagine dem, in un momento in cui le nuove generazioni premono per una gestione diretta delle proprie scelte politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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