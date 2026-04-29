Urbino e Roma si uniscono | parte il nuovo bus per l’estate

Il 18 giugno, un nuovo servizio di autobus collega Urbino e Roma, passando per Perugia e Città di Castello. La tratta sarà operativa durante l’estate, offrendo un collegamento diretto tra le due città. La compagnia di trasporti ha annunciato l’attivazione del servizio, che si inserisce tra le opzioni di mobilità stagionale disponibili per i pendolari e i viaggiatori.

? Cosa sapere FlixBus attiva il 18 giugno il nuovo collegamento Urbino-Roma via Perugia e Città di Castello.. Il servizio collega l'Università di Urbino con l'aeroporto di Fiumicino per il turismo estivo.. Il nuovo collegamento FlixBus tra Urbino, l’Umbria e Roma partirà ufficialmente il 18 giugno, con corse programmate dal giovedì al lunedì per facilitare gli spostamenti estivi verso il cuore del patrimonio artistico marchigiano. L’annuncio è arrivato ieri presso l’Università di Urbino, dove è stato presentato il dettaglio dell’itinerario che vedrà la partenza dai varchi di piazza Mercatale alle ore 8.35. Il percorso prevede diverse soste strategiche: i bus toccheranno Città di Castello alle 10, proseguendo poi verso Perugia alle 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urbino e Roma si uniscono: parte il nuovo bus per l’estate Notizie correlate Leggi anche: Il Power Hits Estate di RTL 102.5 compie 10 anni: si parte da Roma per arrivare all’Arena di Verona. Così inizia l’estate musicale italiana Entro l'estate ecco il nuovo capolinea del bus ad OltrebrentaRuspe in azione in via Tazzoli a Oltrebrenta, frazione di Noventa Padovana al confine con la provincia di Venezia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Urbino-Fiumicino, un bus diretto. Ora Roma si avvicina davvero; Nuova linea Flixibus collegherà Urbino, Umbria e Roma per tutta l'estate; Parte FlixBus, Roma è più vicina. Da giugno il nuovo collegamento: fino a settembre la tratta unirà Urbino all’aeroporto; FlixBus inaugura il servizio a Urbino. Parte FlixBus, Roma è più vicina. Da giugno il nuovo collegamento: fino a settembre la tratta unirà Urbino all’aeroportoURBINO Urbino accorcia le distanze e si apre al mondo. È stato presentato il nuovo collegamento FlixBus che unirà la città ducale a Roma e all’aeroporto di ... corriereadriatico.it Presentata la linea Flixbus Urbino-Roma aeroporto di FiumicinoLa capitale è più vicina e i turisti al contrario potranno raggiungere la città ducale. Ecco cosa c'è da sapere sulla tratta ... centropagina.it Due incidenti avvenuti lungo l'autostrada A14 tra Fano e Mondolfo (Pesaro Urbino), hanno causato il ferimento di tre persone e comportato la chiusura al traffico per la presenza di animali in strada, con conseguenti disagi e code in direzione Pescara #ilcentro - facebook.com facebook Urbania(Pesaro e Urbino). #PalazzoDucale x.com