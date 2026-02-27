Entro l' estate ecco il nuovo capolinea del bus ad Oltrebrenta

Entro l’estate sarà inaugurato il nuovo capolinea del bus a Oltrebrenta. Le ruspe sono già al lavoro in via Tazzoli, frazione di Noventa Padovana, vicino al confine con la provincia di Venezia. La modifica riguarda la sistemazione dell’area destinata alla fermata e alle operazioni di carico e scarico dei mezzi pubblici. Le operazioni sono in corso e si prevedono conclusioni entro la stagione calda.

Ruspe in azione in via Tazzoli a Oltrebrenta, frazione di Noventa Padovana al confine con la provincia di Venezia. E' aperto da alcuni giorni il cantiere del futuro capolinea per la tratta E073 del trasporto pubblico locale. I lavori, finanziati dal comune di Noventa Padovana per un importo di oltre 270mila euro