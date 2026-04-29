Un ricorso è stato presentato contro l’estrazione del 98% dell’archivio presente nel telefono di un professionista nell’ambito di un procedimento legale riguardante questioni urbanistiche. La decisione arriva dopo che il professionista si è opposto alle modalità di accesso ai dati da parte dei magistrati, evidenziando che la ricerca per parole chiave può portare a un’estrazione massiccia di informazioni e a un’eccessiva invasività.

Milano, 29 aprile 2026 – La ricerca per parole chiave è un modo, forse, per sapere “troppo”, per “sconfinare”, anche involontariamente, in acquisizioni di informazioni a largo raggio. Una “finta” ricerca per parole chiave che cela, invece, un sequestro che abbraccia tutto. È questo, in sintesi, il motivo per cui il direttore generale del Comune e braccio destro del sindaco Beppe Sala, Christian Malangone, 53 anni, che compare fra i nove indagati nell’indagine della Procura per turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter, si è rivolto al Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi informatici, tra cui pc e telefono.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, Christian Malangone si oppone ai magistrati: ricorso contro l’estrazione del 98% dell’archivio nel telefono

Notizie correlate

Inchiesta San Siro, Malangone fa ricorso contro il sequestro di cellulare e pcMilano, 10 aprile 2026 – Un nuovo capitolo della battaglia fra il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone e i pm che indagano...

Nuovo amministratore delegato di Atm: Christian Malangone in poleMilano – Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, sarebbe in pole per diventare il nuovo amministratore delegato di Atm.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanistica; Urbanistica, Christian Malangone si oppone ai magistrati: ricorso contro l’estrazione del 98% dell’archivio nel telefono; Cda Atm, Sala candida il dg del Comune Malangone; Sala difende Malangone: L’uomo giusto per Atm. Il sindaco respinge le critiche di Pd, Verdi e FdI sul city manager indagato.

Urbanistica, Christian Malangone si oppone ai magistrati: ricorso contro l’estrazione del 98% dell’archivio nel telefonoIl direttore generale di Palazzo Marino e braccio destro del sindaco si rivolge al tribunale del Riesame. Contesta l’ampiezza della ricerca sui device informatici chiesta dalla Procura: È eccessiva e ... ilgiorno.it

Inchiesta San Siro, il braccio di ferro sul telefono di Malangone: Si vuol sequestrare il 98% dell'archivioEcco perché il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, si è opposto e ha presentato ricorso al Riesame. Che deciderà nei prossimi giorni ... milanotoday.it

Se i fatti emersi con le inchieste della Procura di #Milano sulla cessione di #SanSiro avessero riguardato un fedelissimo di #GiorgiaMeloni, sarebbe diventato un caso nazionale. Siccome però Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune, è il b - facebook.com facebook