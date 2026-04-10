Un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria riguardante la cessione dello stadio San Siro. Il direttore generale del Comune di Milano ha presentato ricorso contro il sequestro di cellulare e computer disposto nell’ambito delle indagini condotte dai magistrati. La disputa riguarda le procedure e le responsabilità nella vendita dell’impianto sportivo alle società di calcio, con un’attenzione particolare ai documenti acquisiti dai pubblici ministeri.

Milano, 10 aprile 2026 – Un nuovo capitolo della battaglia fra il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone e i pm che indagano sulla cessione di San Siro a Inter e Milan. Il dirigente, fra le nove persone finite sotto accusa nell’inchiesta coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, ha presentato il ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi informatici, tra cui pc e telefono. L’istanza. A depositare nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, l'atto di impugnazione è stato l'avvocato Domenico Aiello, che assiste Malangone nell'inchiesta in cui si ipotizza che l'iter della procedimento amministrativo sarebbe stato pilotato a favore degli interessi dei due club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta San Siro, Malangone fa ricorso contro il sequestro di cellulare e pc

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