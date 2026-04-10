Inchiesta San Siro Malangone fa ricorso contro il sequestro di cellulare e pc

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria riguardante la cessione dello stadio San Siro. Il direttore generale del Comune di Milano ha presentato ricorso contro il sequestro di cellulare e computer disposto nell’ambito delle indagini condotte dai magistrati. La disputa riguarda le procedure e le responsabilità nella vendita dell’impianto sportivo alle società di calcio, con un’attenzione particolare ai documenti acquisiti dai pubblici ministeri.

Milano, 10 aprile 2026 – Un nuovo capitolo della battaglia fra il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone e i pm che indagano sulla cessione di San Siro a Inter e Milan.  Il dirigente, fra le nove persone finite sotto accusa nell’inchiesta coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, ha presentato il ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi informatici, tra cui pc e telefono. L’istanza. A depositare nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, l'atto di impugnazione è stato l'avvocato Domenico Aiello, che assiste Malangone nell'inchiesta in cui si ipotizza che l'iter della procedimento amministrativo sarebbe stato pilotato a favore degli interessi dei due club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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