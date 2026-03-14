Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, si trova in posizione favorevole per assumere il ruolo di amministratore delegato di Atm. La sua candidatura è al centro delle discussioni e si aspetta una decisione ufficiale nei prossimi giorni. La nomina coinvolge la direzione dell'azienda di trasporto pubblico della città e rappresenta un passaggio importante per il futuro dell’azienda.

Milano – Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, sarebbe in pole per diventare il nuovo amministratore delegato di Atm. Secondo indiscrezioni, infatti, ci sarebbe anche il suo nome tra i candidati ad entrare nel Consiglio d’amministrazione dell’azienda del trasporto pubblico cittadino, un board che scadrà alla fine di aprile, quindi tra un mese e mezzo. Quello di Malangone sarebbe, anzi, il nome più quotato. Come noto Malangone è uomo vicino, vicinissimo al sindaco Giuseppe Sala. Un uomo di sua fiducia. Insieme – lui e quello che sarebbe poi diventato il primo cittadino di Milano – hanno affrontato anche l ’avventura dell’Esposizione Universale del 2015, rivelatasi infine un trampolino di lancio verso Palazzo Marino per entrambi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo amministratore delegato di Atm: Christian Malangone in pole

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