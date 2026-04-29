Dramma nel Milanese uomo trovato morto in strada

Nella notte di mercoledì 29 aprile, un passante ha segnalato la presenza di un uomo riverso sulla strada in viale Liguria, a Cologno Monzese, nel milanese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo era già deceduto. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire le cause della morte e identificare eventuali responsabilità.

Era immobile, in strada. A notare il corpo di un uomo in viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano), poco prima delle cinque della nottata di mercoledì 29 aprile, è stato un passante che ha dato l'allarme. La telefonata con la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'Areu, l'agenzia.🔗 Leggi su Milanotoday.it Strage di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana, un testimone: Unica via di uscita una scala Notizie correlate Appennino pistoiese, dramma nel bosco: uomo trovato morto nel rogoUn uomo di 68 anni, residente a San Marcello, è deceduto nel pomeriggio di questa domenica 12 aprile tra le zone boschive dell’Appennino pistoiese. Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada; Villa Gordiani: trovato morto nel letto, il cane veglia il corpo per giorni; Dramma in via Porto: giovane precipita e muore, si indaga; Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vita. Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in stradaEra immobile, in strada. A notare il corpo di un uomo in viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano), poco prima delle cinque della nottata di mercoledì 29 aprile, è stato un passante che ha dato ... milanotoday.it Dramma a Garbagnate, scende in strada e si sparaDramma a Garbagnate in strada questo pomeriggio, un uomo è morto. Un dramma legato forse alla malattia si è consumato oggi, giovedì 16 aprile, nel ... ilnotiziario.net Nuoro, dramma a Santu Predu: idraulico di 78 anni trovato morto in casa x.com #ULTIMORA – Dramma sfiorato a Tavernanova: salvata mamma di tre figli, decisivo l’intervento tempestivo Momenti di forte tensione a Tavernanova, nella zona “Gecos”, dove una giovane mamma di tre bambini è stata sul punto di compiere un gesto estremo. - facebook.com facebook