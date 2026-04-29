Uomo morto in strada la tragica scoperta di un passante | sul posto i carabinieri

Nella notte, un uomo ha perso la vita in strada dopo un tentativo di fuga. Dopo aver rubato un camion, si è lanciato dal veicolo in corsa per evitare l'arresto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La scoperta è stata fatta da un passante, che ha chiamato i soccorsi. La scena si è svolta in una zona trafficata, con l’intera operazione che ha attirato l’attenzione di chi transitava.

Un tentativo di fuga finito in tragedia. È morto nella notte un uomo che, dopo aver rubato un camion, si è lanciato dal mezzo in corsa nel tentativo di sfuggire alla polizia. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime ricostruzioni il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Determinante la segnalazione di un passante, che ha dato l’allarme facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. La fuga dopo il furto del camion. I fatti risalgono alla tarda serata di lunedì, poco dopo le 23, tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. L’uomo, insieme ad altri due complici, si sarebbe impossessato di un camion da cava, un Iveco Trakker, parcheggiato in un’area di estrazione a Champagne, frazione del comune di Verrayes.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomo morto in strada, la tragica scoperta di un passante: sul posto i carabinieri Notizie correlate Uomo trovato morto in strada nella notte a Cologno Monzese nel Milanese: carabinieri sul postoIl corpo di un uomo di 60 anni è stato trovato questa notte in strada, lungo viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano). Leggi anche: Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, strada chiusa per 2 ore: sul posto polizia e carabinieri Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio a Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: si indaga; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento. La vittima è un 48enne italiano; Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada. Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in stradaEra immobile, in strada. A notare il corpo di un uomo in viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano), poco prima delle cinque della nottata di mercoledì 29 aprile, è stato un passante che ha dato ... milanotoday.it Uomo morto in strada, la tragica scoperta di un passante a Cologno Monzese: sul posto i carabinieriTragica scoperta nella notte a Cologno Monzese (Milano): un uomo morto in strada. A notare il corpo di un uomo in viale Liguria, poco prima delle cinque della nottata di mercoledì ... leggo.it Conflitto a fuoco alle porte di Foggia: un morto e tre feriti Non ce l’ha fatta uno dei feriti della sparatoria avvenuta in via Cerignola, alle porte di Foggia: l’uomo è morto in ospedale dopo il ricovero, aggravando il bilancio dell’episodio. I colpi d’arma da fuoco e - facebook.com facebook Un uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova. L' intervento della polizia poco prima mezzanotte. #ANSA x.com