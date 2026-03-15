Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli strada chiusa per 2 ore | sul posto polizia e carabinieri

Un uomo è morto al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, trovandosi sulle strisce pedonali. La strada è stata chiusa al traffico da polizia e carabinieri per due ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e la gestione della situazione. La vittima si trovava in un punto trafficato della città, ma i dettagli sull’incidente non sono ancora stati resi noti.

Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele, il corpo sulle strisce pedonali. Strada chiusa da polizia e carabinieri per 2 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati In arrivo Dolce Avellino, golosità in strada su Corso Vittorio EmanueleArriva la prima edizione di Dolce Avellino, eventi che promuove tipicità ed eccellenze ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte. Trovato morto in casa a 44 anni, tragedia in corso Vittorio EmanueleAscoli, 26 gennaio 2026 – Saranno gli accertamenti medico legali a chiarire le circostanze della morte di un uomo di 44 anni trovato morto questa... Tutto quello che riguarda Corso Vittorio Emanuele Temi più discussi: Incidente a piazza Vittorio: perde controllo dell'auto e finisce nel chiosco di fiori, ferita una passante; Morte del custode a villa Lavazza, la sorella: Non credo al suicidio, forse è stato un incidente; Vittorio Emanuele Parsi operato d'urgenza al cuore: il professore colto da malore mentre era a Cortina; Aperta un’inchiesta per la morte di Ronald Adarlo, il custode caduto dalla villa di Lavazza. Chiuso Corso Vittorio Emanuele a Napoli, morto uomo sulle strisceChiuso Corso Vittorio Emanuele a Napoli, a causa del ritrovamento di un uomo morto sulle strisce pedonali. Si teme un incidente stradale. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sul posto ... fanpage.it Napoli, dramma al Corso Vittorio Emanuele: colto da malore sullo scooter muore poco dopoDramma questo pomeriggio a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele dove un uomo, mentre era a bordo del suo scooter, è stato colpito da un malore. Nonostante i soccorsi, per l'uomo, ... ilmattino.it Torino - Corso Vittorio Emanuele II *Immagine inviata da Remo Ducourtil.* facebook