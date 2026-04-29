Uomini e Donne registrazione 28 aprile | Martina lascia lo studio

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 28 aprile. Elisa torna in studio ma stavolta è Martina ad abbandonare in lacrime. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 28 aprile. Elisa, corteggiatrice di Ciro, è tornata e la sua vicinanza con Ciro fa abbandonare lo studio a Martina. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Marina decide di interrompere la conoscenza con Giancarlo, dando il via a un acceso confronto in studio, animato anche dagli interventi di Tina Cipollari. Poco dopo spazio a Barbara, che racconta l’uscita con Stefano, ortopedico, già conclusa senza sviluppi.🔗 Leggi su 2anews.it

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