Uomini e Donne Giorgio Manetti compie gli anni | arriva un gesto di una dama storica

Giorgio Manetti, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha recentemente festeggiato il suo compleanno. Tra i momenti condivisi, una dama storica del programma ha inviato un gesto per celebrare l’occasione. Manetti, originario di Firenze, è stato uno dei cavalieri più seguiti del programma e ha avuto una relazione che ha attirato l’attenzione del pubblico italiano.

Giorgio Manetti è stato tra i cavalieri più amati di Uomini e Donne. Il fiorentino fece parlare per la sua storia d'amore con Gemma Galgani che conquistò il pubblico italiano. Ieri 28 aprile, l'ex cavaliere ha compiuto 70 anni. Per l'occasione, l'ex volto televisivo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: "Happy Birthday to me! Big 70 has come! Amici grazie a tutti per gli auguri vi abbraccio." Neanche a dirlo, il messaggio ha scatenato la reazione sia dei suoi tanti fans che di una dama storica di Uomini e Donne. Si tratta di Anna Tedesco, che ha pubblicato una storia nel suo profilo social per fare gli auguri di compleanno a Giorgio Manetti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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